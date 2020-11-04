Запрет на посещение торговых центров без взрослых введен для нижегородских подростков Общество

Детям до 16 лет теперь запрещено ходить в торговые центры Нижегородской области без взрослых. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности 5 ноября 2020 года внес губернатор региона Глеб Никитин.

В частности, в указе сообщается, что посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми, не достигшими возраста 16 лет, становится возможным только в сопровождении родителей, опекунов, попечителей, учителей, а также педагогов учреждений допобразования и тренеров спортсекций.

"Это решение было принято совместно с санитарными врачами. По данным, полученным по итогам каникул, активные коммуникации подростков в торговых центрах ведут к росту заражения в их возрастных группах. Важно, чтобы на таких площадках не собирались большие компании. Это серьезный фактор риска не только для самих подростков, но и для их близких, в том числе преклонного возраста", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона также добавил, что если в торгово-развлекательном центре проводятся занятия, то педагог или тренер должен будет встретить воспитанников на входе и сопроводить их на мероприятие.

Он обратил внимание, что в торговых центрах будут организованы проверки на предмет соблюдения новой меры ограничения.

Напомним, согласно другим изменениям в указ губернатора нижегородские школьники 9 и 11 классов будут учиться в обычном режиме, начиная с понедельника, 9 ноября 2020 года. Таким образом, только 6, 7, 8 и 10 классы пока остаются на дистанционном обучении.

Также в Нижегородской области теперь усилен контроль в вопросе соблюдения масочного режима в магазинах, торговых сетях и транспорте. Ранее было оставлено 20 протоколов. Три нижегородских магазина уже закрыли, а еще трех перевозчиков оштрафуют из-за пассажиров без масок.

Кроме этого, введены новые ограничения по спортивным мероприятиям - до 15 ноября они будут проходить без зрителей.