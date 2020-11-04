Крупная авария на коллекторе в Нижнем Новгороде ликвидирована Происшествия

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Крупная авария на коллекторе в Нижнем Новгороде ликвидирована. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города сегодня утром 10 ноября 2020 года.

Аварийные бригады ночью оперативно устранили утечку на коллекторе большого диаметра (1400 мм) по ул. Зеленодольской в Канавинском районе.

Было принято решение с 00:00 до 05:00 10 ноября отключить водоснабжение в Автозаводском районе.

Глава города Юрий Шалабаев поставил задачу устранить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки.

В ликвидации последствий были задействованы ремонтные службы АО "Нижегородский водоканал", ПАО "Ростелеком", МКУ "УГОЧС города Нижнего Новгорода", а также администраций Автозаводского и Канавинского районов.

Ремонт коллектора был завершен в 01:45, около 03:00 водоснабжение жителей Автозаводского района было восстановлено с пониженным давлением воды.

После этого водоснабжение было восстановлено в полном объёме.