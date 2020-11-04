Нижегородская область увеличит объемы тестирования на COVID-19 Общество

Нижегородская область увеличит объемы тестирования на COVID-19. Соответствующее распоряжение о выделении регионам дополнительных средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородского региона.

В частности, из федерального бюджета поступит 15,7 млн рублей на дооснащение лабораторий медицинских учреждений.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на выделенные средства планируется закупить оборудование для ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции.

"Мы благодарны Михаилу Мишустину и правительству страны за оперативно принимаемые решения в этом направлении. В результате можно будет увеличить объем проведения тестирования в областном центре СПИД и противотуберкулезном диспансере. Количество исследований возрастет на 2500 в сутки", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в Нижегородской области исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 18 лабораториях: в областном Центре гигиены и эпидемиологии, Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) Минздрава России, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД", в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре (ПОМЦ), ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр", Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, ЧЛПУ ЦМП "ГАЗ", ФКУЗ МСЧ 52 ФСИН России, а также в ООО "АВК Мед", медцентре "Эксперт", клинике современных технологий "Садко" в Нижнем Новгороде, ООО "Лаборатория Тонус", в двух лабораториях в Сарове и ООО "Коммерс групп НН" в Выксе.

Кроме того, исследование биоматериала жителей Нижегородской области проводят НПФ "Хеликс" (Москва) и ООО "Лаборатория Гемотест" (Люберцы, Московская область).

Добавим, что сейчас в Нижегородской области коронавирусная инфекция официально подтверждена более чем у 45 тысяч человек, в том числе активных случаев зафиксировано более 6 тысяч.