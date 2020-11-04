Стало известно число подтвержденных за сутки случаев COVID-19 среди нижегородцев Общество

Еще 411 новый случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 9 ноября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 430 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 45 284 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 776.

Коэффициент распространения инфекции по данным на 8 ноября составляет 1.08. Сегодняшние показатели пока неизвестны.

В настоящее время около 2,9 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 4 тысяч человек лечится в больницах, восемь человек находятся в обсерваторах.

При этом на 9 ноября уже 37 750 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 186 человек, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 357 002 человека, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 421,5 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, после которых учащиеся 6-10 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Вузам и профессиональным учебным заведениям региона также рекомендовано приготовиться к дистанционке.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".