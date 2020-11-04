Прокуратура потребовала проверить нижегородские объекты культурного наследия Общество

Дом купца П.С. Остатошникова Фото: с сайта 2gis.ru

Прокуратура потребовала проверить нижегородские объекты культурного наследия. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 ноября 2020 года.

Речь идет о содержании жилых домов в исторической части. Многие дома находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте.

Сотрудники управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области проводят проверки соблюдения законодательства по наиболее сложным объектам, к которым относятся дом купца Остатошникова (ул. Б. Печерская, 7); усадьба князей Голицыных (ул. Рождественская, 47).

Фото: с сайта autotravel-nn.ru, усадьба князей Голицыных

В рамках проверок также будет оценена достаточность мер, принятых управляющими компаниями к содержанию домов на улицах Алексеевской, Черниговской и Сергиевской.

Напомним, в минувшие выходные балкон жилого дома обрушился в центре Нижнего Новгорода. Речь идет о "Жилом доме железнодорожников" № 2 по ул. Семашко, который является объектом культурного наследия.