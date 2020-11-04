Балкон жилого дома обрушился в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, "Типичный Нижний Новгород"

Балкон жилого дома обрушился в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.

Речь идет о "Жилом доме железнодорожников" № 2 по ул. Семашко. Погибших и пострадавших нет.

Как рассказали жители ВКонтакте, балкон находился в аварийном состоянии в течение нескольких лет.

В региональном управлении МЧС сообщили, что по предварительным данным, падение произошло из-за коррозии металлических швеллеров балкона.

Напомним, в апреле этого года еще четыре исторических здания были включены в реестр объектов культурного наследия (ОКН), в том числе и "Жилой дом железнодорожников". Тогда в управлении госохраны ОКН Нижегородской области обратили внимание, что это редкий для Нижнего Новгорода случай, когда статус ОКН получает представитель ранней советской неоклассики.

Семиэтажное здание построено в стиле "конструктивизм" в 1930-х годах.

Напомним также, что в июне этого года МКУ "Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода" объявило аукцион по поиску подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы для дальнейших противооползневых мероприятий на склоне под Верхневолжской набережной в районе "Жилого дома железнодорожников".