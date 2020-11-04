Нижний Новгород накрыл небольшой снегопад в полдень 10 ноября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жители Нижнего Новгорода в полдень 10 ноября могли наблюдать на улице небольшой снегопад.

Снег летел довольно крупными хлопьями и был недолговременным, но успел покрыть тонким слоем поверхность земли, машин и уличных построек.

По информации синоптиков, сейчас в Нижнем Новгороде +1°, но по ощущениям как -3°. Ветер – западный 5 м/с. Ожидается, что снежные осадки сегодня до ночи еще повторятся.

Напомним, что погоду, которая ожидается на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде, синоптики назвали "метеорологическая зима". При этом погода недели не принесет существенных осадков, которые могли бы привести к формированию снежного покрова.

Фото - корреспондентов НИА "Нижний Новгород":

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