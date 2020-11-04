Нижний Новгород накрыл небольшой снегопад в полдень 10 ноября

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Жители Нижнего Новгорода в полдень 10 ноября могли наблюдать на улице небольшой снегопад.
Снег летел довольно крупными хлопьями и был недолговременным, но успел покрыть тонким слоем поверхность земли, машин и уличных построек.
По информации синоптиков, сейчас в Нижнем Новгороде +1°, но по ощущениям как -3°. Ветер – западный 5 м/с. Ожидается, что снежные осадки сегодня до ночи еще повторятся.
Напомним, что погоду, которая ожидается на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде, синоптики назвали "метеорологическая зима". При этом погода недели не принесет существенных осадков, которые могли бы привести к формированию снежного покрова.
Фото - корреспондентов НИА "Нижний Новгород":
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Нижегородский район, ул.Сергиевская
Нижегородский район, ул.Сергиевская
Нижегородский район, ул.Сергиевская
Нижегородский район, ул.Сергиевская
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