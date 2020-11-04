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Общество

"Ситуация с коронавирусом в Нижегородской области остается напряженной", - Наталия Кучеренко

10 ноября 2020 12:47  [71] Общество

Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко обратилась к жителям региона, чтобы напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности в пандемию COVID-19.

Она констатировала, что эпидемиологическая ситуация на территории Нижегородской области остается напряженной.

"Только от тщательности соблюдения каждым человеком всех мер профилактики, зависит заболеваемость каждого человека, и та, которая складывается на территории области", - сказала она.

Наталия Кучеренко обратила внимание на то, что каждый нижегородец в общественных местах должен носить маску. По ее словам, на сегодняшний день в регионе масок достаточно – их можно свободно приобрести в любой аптечной сети или на предприятиях торговли и транспорта.

"Вы должны помнить, что у маски есть правила ношения. Она должна плотно прилегать к лицу, закрывать как нос, так и рот. Ношение маски одной без смены, если это многоразовая маска – без стирки, допускается только в течение 2-3 часов", - отметила она.

Также глава управления Роспотребнадзора обратилась к нижегородцам старше 65 лет с призывом оставаться дома. Изменениями в Указ губернатора им это настоятельно рекомендовано.

"Мы видим что у этих людей заболевание протекает в тяжелых формах. Их родственники должны о них позаботиться. Если некому – можно связаться со службами волонтерства, чтобы те доставляли этим людям продукты на дом", - заявила Наталия Кучеренко.

В заключение она предостерегла жителей региона от близкого контакта с другими людьми.

"Уже доказано, что заболеваемость передается при близком контакте. Если вы провели вечер в кругу друзей, соседей или пошли в ресторан, были в тесном контакте в семье или на работе, именно так передается инфекция. Социальное дистанцирование - мера, которая реально работает", - сказала эпидемиолог.

Она попросила работодателей отправить на дистанционную форму работы всех тех, кто может ее выполнять, и обеспечить социальное дистанцирование для тех, кто работает очно.

 

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