Депутаты ЗС НО проверили качество воздуха на АЗС Арзамасского района Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Рейд в рамках проекта "Трасса: общественный экологический контроль и безопасность" прошел в Арзамасском районе 9 ноября 2020 года. Выездную проверку провел председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вместе со специалистами "Всероссийского общества охраны природы" проведены замеры выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в рабочей зоне АЗС.

Проверена разрешающая документация. Отобраны и направлены на лабораторный анализ пробы бензина и дизельного топлива. О результатах лабораторного анализа качества моторного топлива будет сообщено до конца недели.

Превышений ПДК не зафиксировано, но на одной из АЗС маркировка ТРК не соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза, одна АЗС не поставлена на учет как источник негативного воздействия на окружающую среду.

В этом году на 60 АЗС планируется провести анализ разрешающей документации, подтверждающей экологическую безопасность и качество моторного топлива. Предполагается, что в рамках проекта будет проведено не менее 120 испытаний моторного топлива (дистиллятов) в независимом Испытательном центре ООО "Нефтетест" и не менее 600 замеров предельно-допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ в "рабочей зоне" АЗС.

"За последнее время мы навели порядок вместе с активистами, общественниками и экологами. Стало значительно меньше нарушений. Соответственно, у нас улучшается экологическая ситуация, водители получают хорошее топливо, не портят двигатели автомобилей, а выбросы в атмосферный воздух в пределах нормы. Проект развивается – проверки проходят не только в Нижнем Новгороде и близлежащих городах, но и в отдаленных районах области", - отметил Владислав Атмахов.

Напомним, что "Всероссийское общество охраны природы" совместно с комитетом Законодательного Собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию уже четвертый год реализует общественный социально значимый проект "Трасса: общественный экологический контроль".

Это уже седьмой рейд в этом году. Ранее проверки прошли в Большемурашкинском, Перевозском, Вадском, Шатковском, Княгининском и Дальнеконстантиновском районах.

Проверены 6 АЗС: №52056 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", №364 ООО "Татнефть-АЗС-Запад", ООО "Пропан Ойл", №228 ООО "Газпромнефть-Центр", АЗС № 402 "НижОЙЛ", АЗС №125 ИП Цедринский И.А.

В 2020 году проект во второй раз стал победителем конкурса президентских грантов. Также планируется совместно с межрегиональным отделением общественной организации "Народный контроль" организовать проверку проблемных участков автодорог в 12 районах области.

Ранее сообщалось, что количество проверяемых показателей воздуха на нижегородских АЗС в рамках проекта "Трасса" увеличат в 3 раза.