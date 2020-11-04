Житель Варнавинского района пытался заработать, распиливая ограды на кладбище Происшествия

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Житель Варнавинского района пытался заработать, распиливая ограды на кладбище. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 ноября 2020 года.

Судом установлено, что в мае этого года безработный 23-летний молодой человек распилил металлические ограды с трех захоронений на кладбище и сдал их в пункт приема металлолома. Ущерб, причиненный родственникам усопших, составил 17 тысяч рублей. Деньги молодой человек возместил.

В прокуратуре отметили, что он был дважды судим за корыстные преступления.

Суд назначил ему наказание – 2 года 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по статье "кража". Приговор в законную силу не вступил.

Ранее полиция проверяла информацию о вандалах на кладбище в Краснобаковском районе.