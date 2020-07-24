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Происшествия

Полиция проверяет информацию о вандалах на кладбище в Краснобаковском районе

30 июля 2020 16:48  [73] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полиция проверяет информацию о вандалах на кладбище в Краснобаковском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сегодня в нижегородской группе в соцсети ВКонтакте было опубликовано сообщение об осквернении могил на местном кладбище. Прикрепленные фотографии свидетельствуют о том, что неизвестные испачкали синей краской памятники и замазали фотографии усопших.

"Сообщений о данном происшествии в ОВД не поступало. По факту выхода в сети Интернет информации организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - ответили агентству в полиции.

(фото из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)

 

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