Полиция проверяет информацию о вандалах на кладбище в Краснобаковском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сегодня в нижегородской группе в соцсети ВКонтакте было опубликовано сообщение об осквернении могил на местном кладбище. Прикрепленные фотографии свидетельствуют о том, что неизвестные испачкали синей краской памятники и замазали фотографии усопших.
"Сообщений о данном происшествии в ОВД не поступало. По факту выхода в сети Интернет информации организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - ответили агентству в полиции.
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