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Общество

Аукцион по новому строительству в центре Нижнего Новгорода пройдет в декабре

11 ноября 2020 11:52  [101] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Аукцион по новому строительству в центре Нижнего Новгорода пройдет в декабре. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, речь идет о торгах на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Костина (в районе домов № 22 и №24) в Нижегородском районе.

Аукцион пройдет 11 декабря этого года.

Департаменту строительства администрации необходимо определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора, а также выступить организатором аукциона.

Ранее сообщалось, что два дома по ул.Костина снесут под застройку. Площадь территории 0,17 га. Здания расположены напротив торговых точек про продаже шаурмы. Дом по адресу: ул.Костина, 22 – жилой каменный одноэтажный. Дом по адресу: ул.Костина, 24 – жилой, деревянный, двухэтажный.

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