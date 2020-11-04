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Происшествия

Пожилая нижегородка перевела "британцу" более миллиона рублей

11 ноября 2020 14:17  [50] Происшествия

Пожилая нижегородка перевела мошеннику якобы из Великобритании более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-служба регионального ГУ МВД 11 ноября 2020 года.

Она рассказала полицейским о своей романтической истории, которая не увенчалась успехом.

Ранее 69-летняя женщина познакомилась в социальной сети с 60-летним мужчиной, который представился гражданином Великобритании. Их переписка продолжилась в одном из мессенджеров и длилась больше полугода.

За это время новый знакомый рассказал заявительнице о своих семейных проблемах, решением которых стало бы бракосочетание с независимой женщиной, не являющейся англичанкой. После продолжительного романтического онлайн-общения он сделал нижегородке предложение и попросил о помощи, необходимой для заключения брака.

Женщине нужно было перевести деньги в приют в качестве благотворительной помощи, что подтвердит ее намерения на свадьбу.

В знак подтверждения "британец" предоставил ей различные подтверждающие документы и сертификаты. Доверившись возлюбленному, заявительница выполнила его просьбу и несколькими транзакциями перевела на указанные счета 1 млн 382 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили, что банковские счета, на которые пришли деньги, зарегистрированы на территории России.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст.159 УК РФ (мошенничество). Теперь ведется розыск "британца".

Ранее другая нижегородка стала жертвой мошенника, которому перевела 3,6 млн рублей.

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