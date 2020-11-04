Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Спорт
11 ноября 2020 15:20  [98] Работы по созданию трамплинного комплекса продолжаются в Нижнем Новгороде
06 ноября 2020 16:01  [1375] БК "НН" возвращает деньги за отмененные матчи
31 октября 2020 11:58  [464] Глеб Никитин получил благодарность президента Международной федерации скейтбординга
27 октября 2020 18:50  [394] Центр единоборств открылся на стадионе "Нижний Новгород"
26 октября 2020 15:56  [1774] Три миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
25 октября 2020 11:00  [370] "Школа вратарей имени Коноваленко" открылась в Дальнеконстантиновском районе
23 октября 2020 16:44  [754] ФОК построят в Кстовском районе
22 октября 2020 14:35  [535] Самый ожидаемый бой с Хабибом Нурмагомедовым можно посмотреть на канале UFC ТВ в Wink
21 октября 2020 16:38  [451] БК "НН" переносит матчи Лиги Чемпионов и уходит на карантин по COVID-19
20 октября 2020 09:43  [1714] ХК "Торпедо" уступил аутсайдеру чемпионата - команде из Китая
Спорт

Работы по созданию трамплинного комплекса продолжаются в Нижнем Новгороде

11 ноября 2020 15:20  [98] Спорт

Фото: Нижегородская областная спортивная школа олимпийского резерва

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работы по созданию трамплинного комплекса продолжаются в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, в настоящее время ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" объявил конкурс для поиска подрядчика, который в рамках одного из этапов выполнит проектные, изыскательские работы и построит пассажирскую канатную дорогу к местам старта трамплинов К60, К95 и К125.

Она будет находиться между парком Победы и Вознесенским Печерским монастырем и представлять собой подъемное устройство с двухместными подвесными креслами.

Согласно техническому заданию, длина канатной дороги составит 242 м. Предполагается три посадочные станции. Она будет двигаться со скоростью до 1,5 м/с. Ориентировочная пропускная способность - 800 человек в час.

Начальная (максимальная) цена контракта – 159,2 млн рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области.

Срок строительства - 8 месяцев со дня заключения контракта. Подрядчик будет выбран 8 декабря.

Напомним, что нижегородский трамплин был построен и сдан в эксплуатацию в апреле 2020 года. Строительство длилось чуть более двух лет.

В состав объекта входят трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещения охраны №1, №2, судейская и тренерская трибуны К-60, камера хранения, лестницы наружные, осветительные опоры, сооружения инженерной защиты склона.

Длина трамплина составляет 60 метров. На нем установлена керамическая лыжня разгона импортного производителя.

Ранее сообщалось, что работа трамплина в Нижнем Новгороде будет круглогодичной.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph