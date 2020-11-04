Работы по созданию трамплинного комплекса продолжаются в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Нижегородская областная спортивная школа олимпийского резерва

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работы по созданию трамплинного комплекса продолжаются в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, в настоящее время ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" объявил конкурс для поиска подрядчика, который в рамках одного из этапов выполнит проектные, изыскательские работы и построит пассажирскую канатную дорогу к местам старта трамплинов К60, К95 и К125.

Она будет находиться между парком Победы и Вознесенским Печерским монастырем и представлять собой подъемное устройство с двухместными подвесными креслами.

Согласно техническому заданию, длина канатной дороги составит 242 м. Предполагается три посадочные станции. Она будет двигаться со скоростью до 1,5 м/с. Ориентировочная пропускная способность - 800 человек в час.

Начальная (максимальная) цена контракта – 159,2 млн рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области.

Срок строительства - 8 месяцев со дня заключения контракта. Подрядчик будет выбран 8 декабря.

Напомним, что нижегородский трамплин был построен и сдан в эксплуатацию в апреле 2020 года. Строительство длилось чуть более двух лет.

В состав объекта входят трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещения охраны №1, №2, судейская и тренерская трибуны К-60, камера хранения, лестницы наружные, осветительные опоры, сооружения инженерной защиты склона.

Длина трамплина составляет 60 метров. На нем установлена керамическая лыжня разгона импортного производителя.

Ранее сообщалось, что работа трамплина в Нижнем Новгороде будет круглогодичной.