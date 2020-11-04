Владимир Шацков назначен и.о. гендиректора "Нижегородского водоканала" Бизнес

Владимир Шацков Фото: Нижегородский водоканал

Владимир Шацков назначен исполняющим обязанности генерального директора АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее он занимал должность главного инженера водоканала.

Известно, что Владимир Шацков работает на предприятие с 1990 года.

Напомним, что прежний руководитель Николай Николюк был отстранен от работы, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с июня 2018 года по настоящее время он организовал схему по получению контрактов в обмен на взятки.