Владимир Шацков назначен и.о. гендиректора "Нижегородского водоканала"

Владимир Шацков
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Владимир Шацков назначен исполняющим обязанности генерального директора АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Ранее он занимал должность главного инженера водоканала.
Известно, что Владимир Шацков работает на предприятие с 1990 года.
Напомним, что прежний руководитель Николай Николюк был отстранен от работы, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с июня 2018 года по настоящее время он организовал схему по получению контрактов в обмен на взятки.
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