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Бизнес

Владимир Шацков назначен и.о. гендиректора "Нижегородского водоканала"

12 ноября 2020 15:45  [125] Бизнес
Владимир Шацков

Владимир Шацков

Фото: Нижегородский водоканал

Владимир Шацков назначен исполняющим обязанности генерального директора АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее он занимал должность главного инженера водоканала.

Известно, что Владимир Шацков работает на предприятие с 1990 года.

Напомним, что прежний руководитель Николай Николюк был отстранен от работы, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с июня 2018 года по настоящее время он организовал схему по получению контрактов в обмен на взятки.

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