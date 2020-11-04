Прокуратура потребовала уменьшить 14-летний срок расселения аварийного дома в Ленинском районе

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Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода, по требованию прокурора,
установить разумные сроки расселения и сноса аварийного многоквартирного дома. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 13 ноября 2020 года.
Речь идет о доме по адресу: ул.Гончарова, 18 (литера А).
Администрация признала дом аварийным и подлежащим сносу в 2017 году. При этом, срок расселения и сноса установлен до 30 декабря 2031 года. Такие длительные сроки не отвечают принципу разумности, и могут повлечь нарушение прав граждан.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, администрация обязана установить новые разумные сроки. В октябре решение апелляционным определением облсуда оставлено без изменения.
Напомним, еще 130 домов предложено снести в Нижнем Новгороде в перспективе.
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