Прокуратура потребовала уменьшить 14-летний срок расселения аварийного дома в Ленинском районе Общество

Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода, по требованию прокурора,

установить разумные сроки расселения и сноса аварийного многоквартирного дома. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 13 ноября 2020 года.

Речь идет о доме по адресу: ул.Гончарова, 18 (литера А).

Администрация признала дом аварийным и подлежащим сносу в 2017 году. При этом, срок расселения и сноса установлен до 30 декабря 2031 года. Такие длительные сроки не отвечают принципу разумности, и могут повлечь нарушение прав граждан.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, администрация обязана установить новые разумные сроки. В октябре решение апелляционным определением облсуда оставлено без изменения.

Напомним, еще 130 домов предложено снести в Нижнем Новгороде в перспективе.