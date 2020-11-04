Более 130 домов предложено снести в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 30 ветхих домов и 100 аварийных дома добавлены в программу сноса ветхого и аварийного жилья в Нижнем Новгороде. Информация об этом содержится в проекте решения городской Думы от 10 ноября 2020 года. Окончательно по этому вопросу депутаты проголосуют на заседании 25 ноября.

Ветхие дома

В Советском районе будет снесено 16 зданий. Речь идет о домах №33/12, 39/13 по ул. Белинского, №12 – по ул. Генкиной, № 17/18,19,21,23,25/19,28,30,32/17 – по ул. Невзоровых, № 20 А,В,Г - по ул. Республиканской и №16/26,22/10 по ул. Тверской. Все дома деревянные, годов постройки от 1917 до 1958.

В Московском районе в программу вошли дома по адресам: ул. Героя Давыдова, 9,11,15,17,19,21,32; ул. Евгений Мирошникова, 10; ул. Героя Рябцева, 36,38,40,42,44; ул. Шота Руставели,14. Дома каменные, 1949-1950 гг. постройки.

Также четыре дома подлежат сносу в Приокском районе: дома № 5,6 по ул. Героя Елисеева и №3,5 по ул. Столетова. Все дома шлакоблочные 1939 и 1950-х годов.

Аварийные дома

В программу сноса аварийных домов в Ленинском районе войдут 24 дома; ул. Арктическая, 4; ул. Волочильная, 5; ул. Грекова, 1,4; ул. Дружбы, 5; ул Композиторская, 8А; ул. Кутузова,2А; ул. Матросская, 1Б,10,14; ул. Партизанская, 3; ул. Правдинская, 36; ул. Правды, 7,16; ул. Профинтерна, 4,10,11; ул. Усиевича, 4,17,23; ул. Энтузиастов, 3,5; пер. Юпитерский, 4. Основная часть домов деревянные, но также есть каменные, шлакоблочные и из забутовочного кирпича. Годы постройки: от 1910 до 1971.

В Приокском районе – 22 дома: Первый Кемеровский пер.,3; Второй Кемеровский пер.,2/14; ул. Батумская, 6,10,12,16,26; ул. Бонч-Бруевича, 10; пр. Гагарина, 130,132,134,138,140; ул. Героя Елисеева, 1,9,10; ул. Кемеровская, 10; ул. Пятигоская, 7,9,77; ул. Широтная, 15,16. Сносу подлежат деревянные, каменные и шлакоблочные дома 1930-1959 гг.

В Канавинском районе - 17 домов: ул.Актюбинская, 6; ул. Анри Барбюса, 9, 20/29; ул. Бориса Самарина, 6; ул. Власть Советов, 24; ул. Войкова, 5; ул. Гордеевская, 159; ул. Зеленодольская, 118; ул. Интернациональная, 20; ул. Искры, 12; ул. Климовская, 27; ул. Алеши Пешкова, 41-43; ул. Прокофьева, 18/45; ул. Солнечная, 9; ул. Ухтомского, 71; ул. Чонгарская, 22. Дома деревянные, каменные и шлакоблочные 1914-1951 гг.

В Сормовском районе – 17 домов: ул. Комунны, 29,30,32; ул. Коперника, 11; ул. Лобачевского, 6,7; ул. Сутырина, 8; ул. Циолковского, 2,4,6,8,10,12,22,28,30,38. Дома деревянные и шлакоблочные 1926-1946 годов постройки.

В Московском районе – 14 домов: ул. Буревестника, 12; ул. Героя Давыдова, 2,3,18; ул. Евгения Мирошникова, 1,2; Московское шоссе 75/63, 75/64,75/65; ул. Орджоникидзе, 3,11,23; ул. Героя Рябцева, 28; ул. Химиков, 13. Дома деревянные и каменные 1928-1957 годов постройки.

В Советском районе – 10 домов: ул. Ашхабадская, 23,25/16; ул. Белинского, 37; ул. Ванеева, 33, 36; ул. Ветеринарная, 6; ул. Генкиной, 14; ул. Ижорская, 29; ул. Полтавская, 45/18; ул. Светлогорская, 8/7. Дома деревянные, каменные и из забутовочного кирпича. Все они построены с 1928 до 1958 годов.

В Нижегородском районе – 9 домов: ул. Алексеевская, 15; ул. Белинского, 78; ул. Гоголя, 22; ул. Ковалихинская, 94; ул. Костина, 24; пер. Лудильный, 2; ул. Малая Покровская, 28; ул. Нестерова, 41; ул. Октябрьская, 34. Дома деревянные и каменные 1917 года постройки.

Реконструкция аварийных домов

В перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими реконструкции, вошел 31 дом из Нижегородского района: ул. Алексеевская, 33; ул. Большие овраги, 5,8; ул. Грузинская, 13; ул. Короленко, 15,17,18,30,38,40; ул. Малая Ямская, 23/19,29; ул. Нестерова, 37; ул. Нижегородская, 17,19/29; ул. Новая, 22; пер. Плотничный, 14; ул. Сергиевская, 15; ул. Славянская, 1,3,4; ул. Соревнования, 14; ул. Студеная, 12,45,49/6; ул. Черниговская, 15; ул. Шевченко, 7,14,17; ул. Ярославская, 13. Дома деревянные и каменные.

Также в перечень вошел дом №8 по ул. Западный городок в Советском районе.

Ранее сообщалось, что четыре горевших деревянных дома по ул.Шевченко-М.Ямская планируется восстановить по инициативе нижегородского минимущества.

Напомним, в апреле этого года список объектов культурного наследия пополнил 21 дом в Нижнем Новгороде. В частности, 7 исторических домов домов по адресам: ул. Славянская, 1, 2, 3а, 4а, 4а (литера б), ул. Студеная, 45а и ул.Студеная, 49/6 (который теперь планируется передать из городской в областную собственность). Еще 14 домов также стали объектами культурного наследия в нижегородском квартале улиц Короленко-Новая. В единый государственный реестр включены дома: №№9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40 по улице Короленко и дома №№20А, 22, 22А, 23 и 55А по улице Новой. Это значит, что они теперь находятся под защитой от сноса.