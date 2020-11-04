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Происшествия

"Сотрудникам скорой помощи, на которых было совершено нападение, будет оказана необходимая поддержка", - Глеб Никитин

13 ноября 2020 11:49  [133] Происшествия

Сотрудникам службы скорой помощи, на которых было совершено нападение в Приокском районе Нижнего Новгорода, будет оказана необходимая поддержка. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, вызов скорой помощи к нижегородке на дом закончился стрельбой. Как сообщили медицинские работники, после осмотра в квартире пациентка отказалась от госпитализации, но сын больной настаивал на том, чтобы ее забрали в больницу. Спор закончился тем, что нетрезвый мужчина взял пневматический пистолет и открыл стрельбу в потолок. Врачи бригады скорой помощи выбежали на улицу без одежды. Мужчину задержали. Организована доследственная проверка.

"Сейчас детали произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Сотрудникам, на которых совершено нападение, будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая", - отметил Глеб Никитин.

"Неуважительное отношение к сотрудникам скорой помощи недопустимо в принципе. Люди сейчас работают с полной самоотдачей. Прошу нижегородцев оказывать всевозможное содействие медицинским работникам, относиться к их труду с пониманием", - добавил губернатор Нижегородской области.

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