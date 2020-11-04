Нижегородская область начала готовиться к строительству еще двух трамплинов Спорт

Будущие трамплины Фото: apn-nn.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще два трамплина планируется построить в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве спорта.

Речь идет о трамплинах К-95 и К-125, которые войдут в состав трамплинного комплекса, расположенного на Сенной. Там сейчас построен трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещения охраны, судейская и тренерская трибуны.

В министерстве добавили, что проект всего комплекса трамплинов был разработан в 2011 году, и перед началом строительства еще двух объектов необходимо скорректировать проектную документацию.

Окончательные сроки строительства трамплинов К-95 и К-125 будут определены в 2021 году.

В ведомстве также рассказали, что площадь горы разгона у трамплина К-95 составит 491,85 метров. Он будет пятиэтажный и займет площадь в 3,4 тысячи кв. метров.

Площадь горы разгона у К-125 составит 668 метров, он запланирован 13-этажный с площадью застройки в 717 кв. метров, но при этом со строительным объемом в 11,8 тысяч кв. метров.

Существующий трамплин К-60 является самым маленьким из всего трамплинного комплекса в Нижнем Новгороде.

Ориентировочная стоимость строительства еще двух трамплинов составит около 1,4 млрд рублей. Окончательная стоимость определится после корректировки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Сейчас объявлен аукцион на строительство пассажирской подвесной канатной дороги, которая также предназначена и для существующего трамплина.

В минспорта добавили, что новые трамплинные горки необходимы для тренировок и соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью как российских, так и международных. Кроме того, их будут использовать для тренировок воспитанники нижегородской спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.