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Общество

Росприроднадзор обязал Нижегородский водоканал устранить неприятный запах у стадиона до лета 2021 года

17 ноября 2020 13:43  [2] Общество

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора

Росприроднадзор обязал Нижегородский водоканал устранить неприятный запах около стадиона на Стрелке до лета 2021 года. Как сообщили в ведомстве, межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершило внеплановую выездную проверку на предприятии на основании обращений нижегородцев.

Люди жаловались на загрязнение воздуха в районе канализационной насосной станции на улице Должанской. Факты нарушений подтвердились.

Согласно проведенной водоканалом в 2018 году инвентаризация источников выбросов, для главной насосной станции нормировано 12 наименований загрязняющих веществ 2-4 классов опасности, выбрасываемых 8 источниками, газоочистными установками оснащен один из них.

Однако, как показала проверка, официальные данные не в полной мере соответствуют действительности. В частности, представлена искаженная информация.

Результаты анализов отбора проб промышленных выбросов специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО", показали превышение нормативов допустимых выбросов по фенолу и сероводороду.

Специалисты сделали вывод о том, что производственный экологический контроль на канализационной станции осуществляется не в полном объеме.

Кроме того, на предприятии отсутствуют согласованные мероприятия по сокращению выбросов в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий, что является обязательным требованием.

В Росприроднадзоре добавили, что в отношении юридического и должностных лиц составлены соответствующие протоколы. Вынесено предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений в срок до 1 июня 2021 года.

Напомним, в ходе подготовки к ЧМ-2018 на главной насосной станции водоканала, через которую проходят хозяйственно-бытовые воды и канализационные стоки 70% заречной части города, проводились масштабные работы по модернизации Тогда заменили оборудование, а также установили систему воздухоочистки, которая призвана обеспечить биологическую очистку атмосферного воздуха на 95-97% в районе стадиона. Установка уникальная, подобные функционируют только на Люберецкой и Курьяновской станциях аэрации в Москве, а также в Череповце и Екатеринбурге. Тогда вопрос с неприятным запахом в этом районе был закрыт. Но теперь запах вновь ощущается.

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