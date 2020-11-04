Стали известны сроки достройки нижегородского ЖК "Квартал Европейский" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Стали известны сроки достройки домов в нижегородском ЖК "Квартал Европейский". Об этом стало известно по итогам выездного совещания с участием заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова и дольщиков.

Заключены договоры на техническое обследование недостроенных домов.

В конце июля 2020 года Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о достройке ЖК "Квартал Европейский". Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов.

Согласно "дорожной карте" завершить все мероприятия по достройке жилого комплекса должны в 4 квартале 2021 года, пояснил Сергей Морозов.

К выполнению строительно-монтажных работ планирется приступить сразу после получения положительного заключения государственной экспертизы скорректированной проектной документации.

Напомним, проект ЖК "Европейский" предполагал строительство 8 многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой в центре Нижнего Новгорода. Застройщиком является ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом.

Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществляется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 летом этого года составляля 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.

Заместитель главы региона Сергей Морозов также посетил ЖК "Пражский квартал". На встречу был приглашен застройщик - АО "Жилстройресурс", но на мероприятие его представители не явились.

"В ближайшее время будем инициировать совещание совместно с правоохранительными органами. Есть прецедент нецелевого расходования застройщиком денежных средств граждан. Будем просить ускорить разбирательство в рамках уголовного дела и понуждать застройщика активно сотрудничать с правительством и дольщиками", - отметил Сергей Морозов.

Напомним, правительство Нижегородской области направило обращение в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства о признании застройщика банкротом. На данный момент в отношении АО "Жилстройресурс" открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий. Рассматривается несколько вариантов завершения строительства дома. Первый — это замена застройщика через процедуру банкротства с последующим судебным и уголовным преследованием. Второй - если застройщик начнет оказывать полное содействие конкурсному управляющему - предполагает поиск механизмов для более оперативного завершения строительства, в том числе привлечение новых инвесторов.

Также по итогам совещания заместитель губернатора поручил обеспечить теплоснабжение жилого комплекса "Пражский квартал".

"Это необходимо, чтобы потом не вкладывать еще больших средств в достройку объекта. Данные работы необходимо провести в течение трех недель", - добавил Сергей Морозов.

Напомним, правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте этого года заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства шести проблемных жилых комплексов. Оно касается ЖК "Квартал Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (Нижний Новгород, ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская).