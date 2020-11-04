Юрий Шалабаев предложил очередные изменения в структуру администрации Нижнего Новгорода Политика

Фото: из соцсети Instagram, Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев внес на рассмотрение Гордумы очередные изменения в структуру администрации. Информация об этом содержится в проекте решения Думы Нижнего Новгорода от 17 ноября 2020 года.

В частности, количество заместителей главы города планируется сократить до четырех. Упраздняется должность заместителя главы администрации города – директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры.

Экономический и цифровой блоки горадминистрации Юрий Шалабаев считает целесообразным объединить в один.

"У этих сфер много точек соприкосновения, поэтому правильно, если у них будет единый координирующий центр", - написал глава города на своей странице в соцсети Instagram.

Также предлагается вернуть главам районов статус заместителей главы администрации города.

"По своему функционалу они и сейчас руководят своими блоками подразделений - по территориальному принципу. На их зарплате повышение статуса, правда, никак не скажется", - отметил Юрий Шалабаев.

Также поменялись названия и некоторые функциональные особенности отраслевых органов:

-департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма преобразуется в департамент развития предпринимательства;

- департамент экономического развития и закупок преобразуется в департамент экономического развития;

- департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры преобразуется в департамент информационных технологий;

- департамент аналитики процессов и развития технологий управления преобразуется в департамент цифровой трансформации;

- департамент кадровой политики преобразуется в департамент кадровой политики и развития муниципального управления;

- управление организационного, документарного и контрольного обеспечения деятельности главы города и администрации города преобразуется в управление организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города;

- департамент социальных проектов и коммуникаций преобразуется в департамент общественных отношений;

Принято решение, что сектор по технической защите информации будет подчиняться напрямую главе города.

Изменения касаются и функционального подчинения отраслевых органов. Они теперь связаны следующим образом:

(схема с сайта Думы Нижнего Новгорода)

Окончательное решение будет принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 25 ноября.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода утвердила первые изменения в структуру администрации города, предложенную и.п. главы Юрием Шалабаевым, на заседании 23 июня 2020 года. В данной структуре администрации, в том числе, предусматривалось сокращение количества заместителей с 7 до 5. Также перераспределялось подчинение отраслевых органов.