Гордума утвердила новую структуру администрации Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода утвердила новую структуру администрации города, предложенную и.п. главы Юрием Шалабаевым. Такое решение депутаты приняли на заседании 23 июня 2020 года.

Напомним, что в новой структуре администрации предусмотрено два первых заместителя главы города, при этом общее количество заместителей сокращается с 7 до 5:

- первый заместитель главы администрации города. В его подчинении находятся: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма, департамент экономического развития и закупок;

- первый заместитель главы администрации города, в функциональном подчинении - департамент транспорта и дорожного хозяйства, департамент благоустройства, департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент градостроительного развития и архитектуры, департамент строительства и капитального ремонта, управление административно-технического и муниципального контроля;

- заместитель главы администрации города, директор департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. В подчинении находятся департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, а также департамент аналитики процессов и развития технологий управления;

- заместитель главы администрации города, в подчинение которого - департамент образования, департамент культуры, департамент физической культуры и спорта, департамент по социальной политике;

- заместитель главы администрации города, в подчинении которого находятся: руководитель аппарата главы города, курирующий департамент кадровой политики, управление организационного, документарного и контрольного обеспечения деятельности главы города и администрации города, управление делами; управление по связям со СМИ; департамент социальных проектов и коммуникаций; департамент по безопасности и мобилизационной подготовке.

Проект решения предусматривает в непосредственном подчинении главы следующие органы: сектор по защите государственной тайны, департамент финансов, департамент правового обеспечения, а также советник главы города.

Также количество отраслевых (функциональных) органов сокращается с 28 до 24. Предполагается объединение следующих отраслевых подразделений:

- департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей с департаментом предпринимательства и туризма,

- департамента транспорта с департаментом дорожного хозяйства,

- управления организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города с управлением документационного обеспечения и контроля.

Контрольно-ревизионное управление остается самостоятельным подразделением, но будет находится в подчинении департамента финансов.

Кроме того, будут реорганизованы управление эксплуатации информационных систем и ресурсов, управление информационно-технического обеспечения и связи, управление развития информационных технологий.

Ранее депутаты постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению одобрили новую структуру администрации.