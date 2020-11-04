Нижегородки стали чаще рожать после 30 лет Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородки стали чаще рожать после 30 лет. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в эфире на странице в соцсети Instagram.

"В последние годы наблюдается такая тенденция, что возраст мамочек смещается с 20-29 лет на 30-39 лет. У женщин этой возрастной категории родились 11 013 детей с начала 2020 года", - сказала она.

Кроме того, 803 ребенка появились у матерей старше 40 лет.

Отметим, что всего в Нижнем Новгороде с начала текущего года родился 23 501 ребенок.