Нижегородки стали чаще рожать после 30 лет. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в эфире на странице в соцсети Instagram.
"В последние годы наблюдается такая тенденция, что возраст мамочек смещается с 20-29 лет на 30-39 лет. У женщин этой возрастной категории родились 11 013 детей с начала 2020 года", - сказала она.
Кроме того, 803 ребенка появились у матерей старше 40 лет.
Отметим, что всего в Нижнем Новгороде с начала текущего года родился 23 501 ребенок.
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