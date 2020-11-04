Мальчиков в Нижегородской области в 2020 году родилось больше, чем девочек Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мальчиков в Нижегородской области в 2020 году родилось на 814 больше, чем девочек. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в эфире на странице в соцсети Instagram.

Всего с начала года в регионе на свет появился 23 501 малыш: из них 11 926 – мальчики, 11 125 – девочки.

Ранее сообщалось, что самыми популярными мужскими именами в 2020 году стали - Артём (629 мальчиков), Александр (602), Михаил (570), Максим (500), Иван (493). В десятку популярных мужских имен вошли: Матвей, Дмитрий, Егор, Кирилл и Роман.

Из девочек в Нижнем Новгороде больше всего родилось Софий – 552 малышки. Следующими по популярности именами стали: Виктория (473 девочки), Анастасия (453), Мария – (441), Анна – (426). Кроме того, родители отдавали предпочтение именам: Полина, Дарья, Алиса, Елизавета, Варвара.