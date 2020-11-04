Более 500 нижегородок родили двойню в 2020 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 500 нижегородок родили двойню в 2020 году. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в эфире на странице в соцсети Instagram.

Также в текущем году нижегородки девять раз родили тройняшек.

Количество многодетных семей также заметно выросло: второй ребенок появился у 9 тысяч пар, третий – у 3,5 тысяч, четвертый – у 912 родителей, пятый – у 268, шестой – у 87, седьмой – у 42, восьмой – у 17, девятый – у восьми, десятый – у шести и одиннадцатый – у одной семьи.

Напомним, Ольга Краснова констатировала, что нижегородки стали чаще рожать после 30 лет.