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Общество

Более 500 нижегородок родили двойню в 2020 году

17 ноября 2020 18:02  [36] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 500 нижегородок родили двойню в 2020 году. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в эфире на странице в соцсети Instagram.

Также в текущем году нижегородки девять раз родили тройняшек.

Количество многодетных семей также заметно выросло: второй ребенок появился у 9 тысяч пар, третий – у 3,5 тысяч, четвертый – у 912 родителей, пятый – у 268, шестой – у 87, седьмой – у 42, восьмой – у 17, девятый – у восьми, десятый – у шести и одиннадцатый – у одной семьи.

Напомним, Ольга Краснова констатировала, что нижегородки стали чаще рожать после 30 лет. 

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