Расходы бюджета Нижнего Новгорода планируют увеличить на 274 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комиссия Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике одобрила увеличение расходов бюджета на 273,6 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 18 ноября 2020 года.

Директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин доложил, что в рамках очередных изменений бюджета предлагается увеличить доходную часть бюджета на 273 млн 600 тысяч рублей, в том числе за счет собственных доходов - на 42 млн 800 тысяч рублей, за счет межбюджетных трансфертов – на 230 млн 800 тысяч рублей.

Расходы за счет собственных доходов предлагается увеличить:

- 44 млн 600 тысяч рублей - на выплату выкупной стоимости при расселении граждан из аварийного фонда;

за счет межбюджетных трансфертов:

- 121 млн 400 тысяч рублей – на строительство школы в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии;

- 55 млн рублей - на возмещение части затрат транспортным организациям, пострадавшим из-за коронавируса, в части оплаты труда работникам;

- 45 млн рублей - на реставрационные и восстановительные работы здания ДДТ им. Чкалова;

- 39 млн рублей – на монтаж системы видеонаблюдения в 76 общеобразовательных учреждениях города;

- 6 млн 700 тысяч рублей - на подготовку проектно-сметной документации для рекультивации несанкционированной свалки на ул. Заовражной в Приокском районе;

- 3 млн 700 тысяч рублей – на предоставление субсидий частным дошкольным учреждениям образования на возмещение затрат;

- 2 млн 100 тысяч - на обеспечение мероприятий переселения граждан из аварийного фонда;

- 200 тысяч рублей – на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья.

Также планируется перераспределить с других статей деньги на:

- 40 млн рублей - субсидия транспортным предприятиям, пострадавшим из-за распространения коронавируса;

- 3 млн 800 тысяч рублей – на дезинфекцию остановок;

- 1 млн 900 тысяч рублей - на выплату компенсаций за изъятие жилых помещений;

- 1 млн 900 тысяч рублей - для ремонта пустующих муниципальных жилых помещений.

Обновленные параметры бюджета 2020 года: доходы – 37 млрд 539 млн 500 тысяч рублей, расходы 38 млрд 807 млн 700 тысяч рублей, дефицит – 1 млрд 268 млн 200 тысяч рублей.

Решение о принятии изменений в бюджет будет принято на заседании 25 ноября.

Напомним, в октябре доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода была увеличены на 96,6 млн рублей за счет собственных доходов и на 46,1 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.