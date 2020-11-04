Спортивной школе "Сормово" присвоено имя известного нижегородского тренера Юрия Круглова Спорт

Спортивной школе "Сормово" присвоено имя нижегородского тренера, Заслуженного работника физической культуры РФ и мастера спорта СССР Юрия Круглова. Это стало возможным благодаря инициативе спортсменов, тренеров и ветеранов нижегородского спорта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отметим, Юрий Круглов возглавлял нижегородский детско-юношеский центр "Сормово" с 2008 по 2014 годы.

В январе этого года Юрий Круглов скоропостижно умер на 75-м году жизни.

СПРАВКА:

Юрий Петрович Круглов (15.10.1945 – 24.01.2020) – мастер спорта СССР, всю свою жизнь посвятил развитию конькобежного спорта. С 1976 года в должности старшего тренера, а затем директора СДЮСШОР "Динамо" он подготовил более 20 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, участников первенств мира, победителей и призеров чемпионатов СССР.

В 1998 году Юрий Круглов возглавил комитет по спорту, физкультуре и туризму администрации Нижнего Новгорода.

С 2008 года был директором ДЮЦ "Сормово", с 2014 года – руководителем Центра спортивной подготовки Нижегородской области.

С 2000 года на протяжении почти 20 лет Юрий Круглов был членом исполкома Союза конькобежцев России и президентом Союза конькобежцев Нижегородской области.

Юрий Круглов награждён медалью "За трудовую доблесть", медалью "Почётный динамовец", знаком "Благодарность от главы города", знаком "За преданность спорту" от министерства спорта и молодёжной политики Нижегородской области.