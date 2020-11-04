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Общество

Новогоднюю ель на пл. Минина начнут устанавливать в декабре

18 ноября 2020 17:53  [80] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новогоднюю ель на пл. Минина и Пожарского начнут устанавливать в декабре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода.

В этом году ель будет новой – ее приобрел для города инвестор. Установка и последующий демонтаж дерева также будут осуществляться за счет внебюджетных средств.

В департаменте назвали только ориентировочные сроки установки новогодней ели - с 5 по 20 декабря. Какой она будет – также не сообщается.

Напомним, последние два года главная новогодняя ель была искусственной. Ее высота составляла 22 метра, диаметр (с учетом ограждения) - 15 метров. На ее приобретение было потрачено 10 млн рублей. Предыдущая ель также была искусственной и устанавливалась ежегодно с 2013 года. В 2018 году она была перевезена на территорию одного из районов.

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