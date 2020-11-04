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Бизнес

Аукцион под строительство физкультурно-развлекательного комплекса пройдет в Нижнем Новгороде в декабре

19 ноября 2020 09:22  [68] Бизнес

Фото: с сайта nizhniy-novgorod.ecpu.ru

Аукцион под строительство физкультурно-развлекательного комплекса пройдет в Нижнем Новгороде в декабре. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

В частности, 25 декабря этого года пройдет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ул. Украинская, в 30 м от жилых домов №№ 27 и 35, с видом разрешенного использования: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой.

Кадастровый номер участка 52:18:0030137:250, площадь 2 302 кв.м. Он находится на территории ЖК "Первомайский".

Срок аренды 3 года.

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 1 млн рублей.

Извещения о проведении аукциона должно быть размещено на официальном сайте администрации города и на сайте www.torgi.gov.ru.

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