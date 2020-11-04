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Общество

Нижегородскую школу олимпийского резерва по фехтованию передают в область

19 ноября 2020 12:37  [66] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородскую спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию предложено передать в собственность Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания комиссии по имуществу Думы Нижнего Новгорода 19 ноября.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева, передается сама школа и ее имущество. При этом, здание по адресу ул. Алексеевская, 3а остается в муниципальной собственности.

Имущество ранее оценивалось в 837,7 тысяч рублей.

В настоящее время у школы заключен контракт по аренде занимаемого здания. Он продолжит действовать и после передачи. Кроме того, образовательному учреждению предоставят дополнительные областные помещения.

Инициатором передачи выступает министерство земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

Светлана Помпаева отметила, что бюджетом региона уже предусмотрены средства на содержание школы.

Решение о передаче будет принято на заседании Гордумы 25 ноября. Отметим, если решение будет положительным, все школы олимпийского резерва окажутся в собственности Нижегородской области.

Ранее сообщалось о передаче еще пяти школ олимпийского резерва в собственность Нижегородской области: №16 по художественной гимнастике, по гребному спорту, по ледовым видам спорта и по современному пятиборью и конному спорту, по футболу №8.

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