Дело завели из-за гибели двух женщин на пожаре в Ленинском районе Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Дело завели из-за гибели двух женщин на пожаре в Ленинском районе. Об этом сообщили в региональном СУ СК 19 ноября 2020 года.

Напомним, возгорание произошло в многоэтажном доме по ул. Адмирала Макарова сегодня ночью. В результате пожара сгорел балкон и имущество квартиры на 4-м этаже, оконные рамы квартиры на 5-м этаже. В результате пожара погибли 61-летняя женщина и ее 77-летняя соседка с 5 этажа.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следователи СК не исключают, что очаг возгорания мог находиться на балконе квартиры, расположенной на 4-м этаже. При этом, сын и муж погибшей женщины накануне вечером неоднократно выходили покурить на балкон.

В настоящее время следователи СК проводят неотложные следственные действия: допрашивают свидетелей, назначают комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.