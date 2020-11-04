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Культура и отдых

Музей развития волжского судоходства откроется на речном вокзале в Нижнем Новгороде

20 ноября 2020 14:19  [70] Культура и отдых
Здание нижегородского речного вокзала

Здание нижегородского речного вокзала

Фото: с сайта Волжского пароходства

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музей развития волжского судоходства откроется на речном вокзале к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба компании "Волжское пароходство", которой принадлежит здание.  

Будет создана открытая историческая и современная экспозиция, которые вместе получат статус общественного пространства. Для этого здание реконструируют. Общая площадь пространства составит около 320 кв. метров.

Нижегородцам представят модели судов, картинную галерею, визуализацию этапов развития судоходства и жизни флота.

(часть экспонатов и историческая фотография Нижнего Новгорода, фото с сайта Волжского пароходства)

Общественное историческое пространство планируется использовать для тематических выставок и экскурсий, различных встреч и мероприятий городского и областного значения.

Ранее сообщалось, что новое выставочное пространство планируется организовать на первом этаже здания, где сейчас расположены административно-служебные помещения. В настоящее время проход в здание доступен только для работников "Волжского пароходства".

СПРАВКА:

Здание речного вокзала построено на месте дебаркадеров в 1962-1964 годах. Архитекторами выступили М. Чурилин и Л. Смирнова. В 2002-2003 году здание было частично перестроено: по бокам появились полукруглые башни-ротонды. По форме вокзал теперь напоминает судно.

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