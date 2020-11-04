ФК "НН" всухую обыграл "Динамо-Брянск" Спорт

Футбольный клуб "Нижний Новгород" всухую обыграл "Динамо-Брянск" в матче ФНЛ 21 ноября. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Футболисты ФК "НН" забили три безответных мяча в ворота соперников. Игра проходила на стадионе "Нижний Новгород".

Первый гол был забит на 19 минуте Тимуром Сулеймановым, второй - Мухаммадом Султоновым на 47 минуте, третий - Александром Сапета на 75 минуте с пенальти.

"Мы серьезно готовились к матчу. Мне не понравилось, что играли где-то процентов на 40-50 от своих возможностей. Тем не менее, спокойно выиграли со счетом 3:0. Сами Брянску на первых минутах создали момент. Больше ничего опасного у наших ворот не было. Игра давалась легко. Сегодня мы очень хотели сыграть на "ноль" и забить. Не пропустили, забив три мяча, хотя могли и больше. Как бы то ни было, за любую победу дают три очка, и мы очень рады", - сказал по итогам матча главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов,

Отметим, это 16 победа команды подряд.

Напомним, ФК "НН" одержал победу над московским "Чертаново" 11 ноября.

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