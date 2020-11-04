Троллейбусы перестанут останавливаться у гимназии №1 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородэлектротранс

Троллейбусы перестанут останавливаться у гимназии №1 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Речь идет о троллейбусных маршрутах №№13,17 и 31. Это связано с изменением схемы движения троллейбусов на пл. Минина и Пожарского.

С 22 ноября 2020 года посадка пассажиров осуществляется только на остановке со стороны фонтана, а высадка напротив данной остановки.

При этом остановка "Педагогический университет" остается без изменений.

Ранее сообщалось, что троллейбусы на пл. Минина и Пожарского будут разворачиваться в другую сторону после завершения монтажа разворотного кольца. Они будут поворачивать не направо, как сейчас, а налево. Таким образом, участок площади Минина, от Дмитриевской башни и до памятника Чкалову, можно будет отремонтировать, не вводя ограничений для движения троллейбусов.