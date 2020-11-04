Дольщикам сообщили не всю информацию о строительстве дома в Автозаводском районе. Это стало поводом для проверки, пояснили в региональной прокуратуре 23 ноября 2020 года.
Речь идет о строительстве многоквартирного дома по ул. Советской Армии.
Строительной организацией не было обеспечено своевременное размещение в единой информационной системе жилищного строительства бухгалтерской отчетности своей деятельности при строительстве дома, а также информации о ходе осуществления строительных работ, что повлекло ограничение прав дольщиков на получение достоверных сведений.
Выявленные нарушения послужили основаниями для внесения застройщику представления и возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ (нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства).
Теперь необходимая информация опубликована, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+