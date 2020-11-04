Центр опережающей профподготовки открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

ЦОПП работает на базе нижегородского индустриального колледжа в Автозаводском районе (ул. Фучика 12,А).

Церемония открытия прошла в формате онлайн.

ЦОПП необходим для организации взаимодействия между учебными заведениями, потенциальными и существующими партнерами-работодателями и их ассоциациями.

Особенностью Центра является цифровая платформа, позволяющая сопоставлять потребности работодателей и возможности образовательных организаций, выстраивая эффективную логистику подготовки кадров.

Сервисы цифровой платформы обеспечат запись людей разного статуса и возраста на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профподготовки, а школьникам - получить первую специальность.

"Такие центры создаются в разных регионах страны в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", одной из основных задач которого является повышение конкурентоспособности профессионального образования. Центры призваны решить проблему подготовки востребованных экономикой региона кадров с использованием ресурсов всех профессиональных образовательных организаций области", - отметил Глеб Никитин. Нацпроект реализуется в соответствии с указом президента.

"Создание центра позволит объединить образовательный и промышленный потенциал, применить передовые технологии профессионального образования. Результатами такой модернизации станут подготовленные кадровые ресурсы. Это позитивно отразится на экономике региона в целом. Без квалифицированных сотрудников невозможно развитие действующих производств и создание новых", - добавил губернатор Нижегородской области.

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк подчеркнул, что сегодня, как никогда, для современного человека важен профессиональный ориентир, причем на разных жизненных этапах.