Флигель усадьбы Киризеева в Нижнем Новгороде отреставрируют за 15 млн рублей

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Флигель усадьбы Киризеева (ул. Ульянова,10 Д), где базируется Нижегородский русский народный оркестр, отреставрируют и приспособят для современного использования за 14,99 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает оркестр. Подрядчик к 31 мая 2021 года должен будет отремонтировать фасады, кровлю, внутренние помещения и инженерные сети. Кроме того, он благоустроит прилегающую территорию.
Победителя электронного конкурса определят 7 декабря.
Финансирование будет осуществляться из бюджета Нижегородской области.
СПРАВКА:
Проект каменного одноэтажного флигеля в пять окон по красной линии улицы Тихоновской (современная улица Ульянова) разработан в 1837 году по заказу наследников Ивана Киризеева нижегородским городовым архитектором Георгом Кизеветтером. Иван Киризеев поселился в Нижнем Новгороде после Отечественной войны 1812 года и основал за городом собственный кирпичный завод. Позже он стал крупным строительным подрядчиком, в частности, ремонтировал башни и стены Нижегородского кремля.
Однако, проект не был реализован, и позднее Кизеветтер внес в него коррективы. Второй проект был "Высочайше утвержден" Николаем I 28 мая 1842 года. В 1874 году флигель был надстроен вторым этажом.
Флигель усадьбы Киризеева выполнен в духе позднего классицизма. Здание двухэтажное с подвалом, кирпичное, фасады оштукатурены. Главный вход в здание расположен со стороны бокового фасада, с массивным деревянным, украшенным прорезной резьбой крыльцом. В помещениях первого и частично второго этажей сохранились филенчатые двери.
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