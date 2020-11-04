Депутаты нижегородской Думы утвердили программу сноса ветхого и аварийного жилья Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили изменения в программу сноса ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания Гордумы 25 ноября 2020 года.

Напомним, в перечень предлагается добавить более 30 ветхих домов и 100 аварийных домов.

Больше всего ветхих домов пойдут под снос в Советском районе – 16 зданий. Все они деревянные, годов постройки от 1917 до 1958.

В программу сноса аварийных домов в Ленинском районе войдут 24 дома. Основная часть - деревянные, но также есть каменные, шлакоблочные и из забутовочного кирпича. Годы постройки: от 1910 до 1971.