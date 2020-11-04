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Общество

Первые два ветеринарных прививочных кабинета открылись в Нижнем Новгороде

25 ноября 2020 11:10  [72] Общество

Первые два ветеринарных прививочных кабинета начали работать в Автозаводском и Сормовском районах Нижнего Новгорода, сообщает региональное правительство.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, клиники, согласно законодательству, располагаются вдали от жилых домов, и это не всегда удобно. "Сейчас же с открытием прививочных кабинетов ветпомощь стала доступнее", - добавил Андрей Саносян.

В эти кабинеты нижегородцы могут обращаться, когда их домашним питомцам необходимы бесплатный ветеринарный осмотр, консультации специалистов, прививки от различных заболеваний и т.д.

Как пояснил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов, единственное, что может защитить животное от такого опасного заболевания как, например, бешенство, — это вакцинация, поэтому игнорировать возможность сделать бесплатно прививку не стоит. Средства на приобретение вакцины выделяются из федерального бюджета. Всего с начала года на территории области привито более 74 тысяч собак и 60 тысяч кошек.

Стоит отметить, что при кабинетах работают спецавтомобили, на которых в случае необходимости врач может направить хозяина с животным в ветклинику. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Первую неделю кабинеты в Нижнем Новгороде уже проработали в тестовом режиме.

До конца года государственные ветеринарные прививочные кабинеты будут открыты в Кстовском районе, Арзамасе и Дзержинске. В дальнейшем планируется их открыть и в других муниципалитетах.

Справка:
Прививочный кабинет Государственной ветеринарной клиники Автозаводского района расположен на ул. Веденяпина, 8, тел.: 8-987-751-57-22, Время работы: пн.-пт. с 11.00 до 19.00.
Прививочный кабинет Государственной ветеринарной клиники Сормовского района расположен на ул. Дмитрия Павлова д.13. Тел.: 8-987-390-80-62. Время работы: пн.-чт. с 10.00 до 19.00, в пятницу – с 10.00 до 18.00.

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Теги:
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