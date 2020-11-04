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Общество

Основной элемент старинной мельницы толчеи-столбовки обновили на Щелоковском хуторе

25 ноября 2020 15:47  [127] Общество

Фото: с сайта музея

На реставрируемой мельнице толчее-столбовке на Щелоковском хуторе установили вал – основную деталь вращающегося механизма мельницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

До этого мельницу полностью разобрали и теперь собирают заново. При этом используются старинные технологии и традиционный материал - сосна.

Уникальная мельница-столбовка перевезена в музей "Щелоковский хутор" в 70-х годах из Городецкого района. Ее конструктивной особенностью является наличие центрального неподвижного столба. Вокруг него на четырехугольной опоре вращается весь сруб мельницы с оборудованием. Еще одна особенность нижегородской толчеи-столбовки – у нее отсутствуют жернова, помол зерна происходит с помощью специальных пестов.

Крылья мельницы утрачены 15 лет назад, но здание высотой более 11 метров сохранилось. Однако, тес кровли из сосны, уложенный в два слоя, полностью прогнил, был покрыт зелеными мхами и поражен плесенью. Гидроизоляционный слой отсутствовал. Тес был прибит гвоздями заводского производства 1960-х годов.

Она признана объектом культурного наследия.

(фото: администрация Нижнего Новгорода)

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика Антон Мальцев, подготовительные работы к установке мельничного вала заняли у реставраторов две недели.

"Мы долго готовились к этому ответственному моменту. С ювелирной точностью были размечены и выпилены все необходимые отверстия. Монтаж вала занял всего 15 минут. Следующий этап - поднимаются и устанавливаются песты и лопасти поворотного механизма мельницы. Таким образом, основные работы по реконструкции памятника будут завершены", - добавил он.

(фото: администрация Нижнего Новгорода)

Следующим этапом с целью воссоздания исторического облика толчеи XIX века станет установка пестов для помола зерна и четырех лопастей.

СПРАВКА:

МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" включает памятники деревянного зодчества – уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры конца XVII - начала ХХ вв.

Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса 1 категории (памятник природы регионального значения), разделенный двумя глубокими оврагами на три неравных части.

Музей был создан 1 января 2014 года на основе имущества Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, открытого 3 июня 1973 года.

В настоящее время в музее собрано 15 памятников деревянного зодчества XVII-XIX в.в., перевезенных из Городецкого, Семеновского, Ковернинского, Кстовского районов Нижегородской области.

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