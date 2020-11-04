Юрий Шалабаев пригласил нижегородцев принять участие в публичных слушаниях по бюджету города на 2021 год Экономика

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пригласил жителей города принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Он напомнил, что проект размещен на сайте горадминистрации и на портале "Открытый бюджет Нижнего Новгорода".

Слушания состоятся 3 декабря 2020 года в 14:00. Трансляция будет вестись на сайте городской администрации.

Для участия в публичных слушаниях в режиме видеоконференцсвязи нужно предварительно зарегистрироваться на сайте "Открытый бюджет". Регистрация участников, желающих выступить с докладом, осуществляется по ссылке до 11:00 3 декабря.

Свои вопросы, замечания и предложения по проекту бюджета нижегородцы могут направить в администрацию Нижнего Новгорода: по почте - 603005, пл. Театральная, 2; электронной почте - depfin@admgor.nnov.ru, или через интернет-приемную на сайте нижнийновгород.рф.

Ранее проект бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год был внесен в Думу. Доходы бюджета города на следующий год спрогнозированы в размере 36 млрд 446 млн рублей, расходы спланированы в размере 36 млрд 746 млн рублей, дефицит пока составляет 299 млн рублей.