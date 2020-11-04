Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Экономика
26 ноября 2020 13:46  [90] Юрий Шалабаев пригласил нижегородцев принять участие в публичных слушаниях по бюджету города на 2021 год
26 ноября 2020 13:27  [62] Нижегородский бюджет на 2021 год принят в I чтении с дефицитом
26 ноября 2020 12:32  [84] Муниципалитеты Нижегородской области будут получать 30% налога, взимаемого по "упрощенке"
26 ноября 2020 12:29  [97] ЗС НО внесло изменения в бюджет области на 2020 год, увеличив дефицит
26 ноября 2020 10:42  [138] Елену Букареву переизберут на должность председателя КСП Нижегородской области
26 ноября 2020 09:49  [117] Товарооборот Нижегородской области со странами Центральной Азии увеличился на 18%
25 ноября 2020 11:49  [258] Нижегородские предприятия пищепрома с начала года выпустили продукции на 100,6 млрд рублей
25 ноября 2020 10:27  [243] Дума Нижнего Новгорода утвердила изменения в бюджет
24 ноября 2020 17:37  [400] Нижегородская область разместила облигации-2020 на 10 млрд рублей
24 ноября 2020 15:49  [358] Представитель Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ рассказал об отличиях инфляции в Нижегородской области
Экономика

Юрий Шалабаев пригласил нижегородцев принять участие в публичных слушаниях по бюджету города на 2021 год

26 ноября 2020 13:46  [90] Экономика

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пригласил жителей города принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Он напомнил, что проект размещен на сайте горадминистрации и на портале "Открытый бюджет Нижнего Новгорода".

Слушания состоятся 3 декабря 2020 года в 14:00. Трансляция будет вестись на сайте городской администрации.

Для участия в публичных слушаниях в режиме видеоконференцсвязи нужно предварительно зарегистрироваться на сайте "Открытый бюджет". Регистрация участников, желающих выступить с докладом, осуществляется по ссылке до 11:00 3 декабря. 

Свои вопросы, замечания и предложения по проекту бюджета нижегородцы могут направить в администрацию Нижнего Новгорода: по почте - 603005, пл. Театральная, 2; электронной почте - depfin@admgor.nnov.ru, или через интернет-приемную на сайте нижнийновгород.рф.

Ранее проект бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год был внесен в Думу. Доходы бюджета города на следующий год спрогнозированы в размере 36 млрд 446 млн рублей, расходы спланированы в размере 36 млрд 746 млн рублей, дефицит пока составляет 299 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
LuxoftПастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph