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Общество

Ограничение движения транспорта на ул. Тургенева в Нижнем Новгороде продлено до 11 декабря

30 ноября 2020 12:58  [82] Общество

Ограничение движения транспорта на ул. Тургенева продлено до 20:00 11 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и автомобильных дорог администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке дороги от переулка Бойновский до дома №24Б по улице Тургенева.  Это связано с прокладкой газопровода.

Напомним, движение транспорта на этом, а также еще нескольких участках в районе пл.Сенной было ограничено в октябре-ноябре.

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