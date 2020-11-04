Ограничение движения транспорта на ул. Тургенева в Нижнем Новгороде продлено до 11 декабря

Ограничение движения транспорта на ул. Тургенева продлено до 20:00 11 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и автомобильных дорог администрации Нижнего Новгорода.
Речь идет об участке дороги от переулка Бойновский до дома №24Б по улице Тургенева. Это связано с прокладкой газопровода.
Напомним, движение транспорта на этом, а также еще нескольких участках в районе пл.Сенной было ограничено в октябре-ноябре.
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