Ограничение движения транспорта на ул. Тургенева в Нижнем Новгороде продлено до 11 декабря Общество

Ограничение движения транспорта на ул. Тургенева продлено до 20:00 11 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и автомобильных дорог администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке дороги от переулка Бойновский до дома №24Б по улице Тургенева. Это связано с прокладкой газопровода.

Напомним, движение транспорта на этом, а также еще нескольких участках в районе пл.Сенной было ограничено в октябре-ноябре.