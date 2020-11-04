Качество образования на "удаленке" обсудят в Нижнем Новгороде Общество

Качество образования на "удаленке" обсудят в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы.

Круглый стол "Цифровое образование: как сохранить качество" по тематике образовательной программы "Среда обучения" Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоится 1 декабря, и пройдет в смешанном формате (онлайн и офлайн).



Цель программы "Среда обучения" - формирование в современной школе единой образовательно-воспитательной среды, которая будет способствовать развитию человека, способного самореализоваться в современном мире и стать частью гармонично развивающегося общества, создание профессионального сообщества молодых педагогов, способных стать проводниками новых форматов и технологий в процесс воспитания гармонично развитой личности.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в круглом столе примут участие слушатели программы "Среда обучения", представители региональной власти, руководители и педагоги общеобразовательных организаций и вузов.

Авторы программы "Среда обучения", которая включает такие направления, как "Воспитание во внеурочное время", "Воспитание через инициативы школьников", "Воспитательный потенциал урока", провели эффективные образовательные и развивающие модули для всех участников образовательной и воспитательной среды.

Так, для руководителей школ был организован курс видеолекций по цифровой педагогике в рамках онлайн-программы "Цифровые технологии для трансформации школы" РАНХиГС при Президенте РФ. Все полуфиналисты профессионального конкурса "Учитель будущего" смогли пройти онлайн-курс "Среда обучения".

Молодые учителя обсудили и разработали инновационные подходы и методы воспитательной работы в школе в ходе форума "Линейка". Для родителей была организована Мастерская родителей "Мы вместе", а также подготовлен специальный блок в рамках Форума молодых семей. Для сообщества учеников у президентской платформы "Россия – страна возможностей" существуют такие проекты, как "Мой первый бизнес", "РДШ – территория самоуправления", "Большая перемена".

Круглый стол направлен на обсуждение особенностей формирования среды обучения в цифровом пространстве и проблем сохранения качества образования при переходе на онлайн-форматы. Участники дискуссии поделятся опытом работы в цифровой среде, обсудят новые возможности, которое дает цифровое пространство для современного образования, адаптацию школьников к новым формам образования и необходимость развития универсальных компетенций среди педагогов в области информационно-коммуникационных технологий.

К участию приглашены:

· Андрей Богданцев, руководитель проекта "Учитель будущего" АНО "Россия — страна возможностей"

· Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия – страна возможностей"

· Сергей Злобин, министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области

· Андрей Семин, педагог-организатор в МБУ ДО ЦДТ Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, участник форума "Линейка" и курса "Среда обучения"

· Дмитрий Растворов, директор по продвижению образовательных инициатив в органах власти, компания Яндекс.

· Елена Илалтдинова, первый проректор Мининского университета.

Начало - 13:30.

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