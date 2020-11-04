Уголовное дело возбуждено после ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбуждено после ДТП с детьми, которое произошло на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 30 ноября 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Происшествие рассматривается по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Расследованием занимается специализированный следственный отдел по ДТП Главного следственного управления регионального управления МВД России.
Напомним, что происшествие случилось накануне в 17:50 на ул. Московское шоссе. Дети в возрасте 7 и 10 лет попали под колеса автомобиля Subaru. В этот момент они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. За рулем находился 55-летний водитель.
Сейчас пострадавшие находятся в реанимации Детской областной клинической больницы в тяжелом состоянии.
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