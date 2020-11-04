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Происшествия

СУ СК проверит нижегородскую школу после инцидента с вахтером

02 декабря 2020 10:16  [36] Происшествия

Доследственная проверка организована в школе №101 Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, вахтер школы якобы применила силу к одному из непослушных учеников. Затем действия женщины поддержали другие сотрудники образовательного учреждения.

Как пояснили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, сотрудники школы таким образом пытались разнять двух учеников, между которыми произошел конфликт.

"Оргвыводы будут сделаны по итогам всесторонней проверки. Департамент образования администрации Нижнего Новгорода – учредитель учебного заведения – детально проанализирует ситуацию", - ранее заявили в министерстве.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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