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Потолок обрушился в подъезде многоквартирного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают местные жители в группе "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети ВКонтакте.
Речь идет о двухэтажном доме по адресу: ул. Гвоздильная,12 в Ленинском районе.
Жители дома записали видео, на которым видна дыра в потолке и куски штукатурки.
Обошлось без пострадавших.
Напомним, в августе потолок также обвалился в многоквартирном доме в Кстове.
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