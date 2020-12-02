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Общество

Потолок обрушился в подъезде многоквартирного дома в Нижнем Новгороде

02 декабря 2020 17:25  [85] Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижний Новгород Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Потолок обрушился в подъезде многоквартирного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают местные жители в группе "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети ВКонтакте.

Речь идет о двухэтажном доме по адресу: ул. Гвоздильная,12 в Ленинском районе.

Жители дома записали видео, на которым видна дыра в потолке и куски штукатурки.

Обошлось без пострадавших.

(фото из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры)

Напомним, в августе потолок также обвалился в многоквартирном доме в Кстове.

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