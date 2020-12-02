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Общество

Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за возможного обрушения ОКН

04 декабря 2020 12:42  [3] Общество
Ильинская,64

Ильинская,64

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режим повышенной готовности введен в Нижегородском и Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за угрозы возможного обрушения некоторых объектов культурного наследия. Об этом сообщается в документации на сайте городской администрации.

Речь идет о зданиях по адресам: ул. Семашко, 15 (литера А), улица Шевченко, 17 (литер С), ул. Малая Ямская, 19 (литер А) и 23/19 (литер В), улица Варварская, 8 (литера З), улица Ильинская, 64 (литеры А, А1), улица Славянская, 2, улица Стрелка, 21в (литеры А, А1).

Дело в том, что обследование этих ОКН показало, что существует угроза обрушения их конструктивных элементов. В таком случае будет причинен существенный вред близлежащим объектам, а возможно и здоровью нижегородцев.

Режим введен с 9:00 1 декабря до особого распоряжения.

Он установлен на территориях: один метр от фундамента дома на ул. Семашко и два метра с внутренней стороны дома; два метра по периметру домов по ул. Шевченко, Малая Ямская, Варварская, Ильинская, Славянская, Стрелка. Данные территории будет ограждены.

Главам районных администрация рекомендовано привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района и задействовать их при поступлении информации об ухудшении обстановки.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, в свою очередь, будет вести непрерывный мониторинг и контроль за состоянием объектов и организует выполнение работ по ликвидации аварийного состояния объектов в целях предупреждения возникновения ЧС.

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