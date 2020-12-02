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Общество

Университет Лобачевского и Intel создадут первый в России центр компетенций oneAPI

07 декабря 2020 10:54  [60] Общество

Университет Лобачевского и Intel создадут первый в России центр компетенций oneAPI, сообщает пресс-служба вуза.

Центр компетенций будет создан в партнёрстве с компанией Intel, чтобы помочь учёным создавать более производительные приложения для физических исследований и расширить спектр магистерских программ учебного заведения. Он начнёт работу в 2021 году.

Intel® oneAPI – открытая, унифицированная модель программирования, которая позволяет быстро портировать приложения для работы на разных аппаратных архитектурах. Используя возможности Intel® oneAPI, исследовательские команды университета получат возможность выбирать наиболее подходящую платформу для проведения научных расчетов и быстро оптимизировать для нее программное обеспечение, не переписывая его код заново.

На первом этапе Центр компетенций oneAPI займётся переводом на новую модель программирования фреймворка Hi-Chi (High-Intensity Collisions and Interactions), предназначенного для моделирования взаимодействия высокоинтенсивного лазерного излучения с веществом. Этот шаг позволит исследовательским группам создавать на базе Hi-Chi приложения с возможностью портирования на различные аппаратные архитектуры.

Кроме того, Центр компетенции создаст учебный курс по программированию, основанный на подходах Intel® oneAPI. Курс войдёт в учебный план магистерских программ университета и поможет в подготовке специалистов с навыками программирования, востребованными во всем мире.

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