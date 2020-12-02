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Происшествия

Убивший известного нижегородского предпринимателя Виктора Ворошилова получил 12 лет колонии

08 декабря 2020 11:25  [2] Происшествия

Фото: из соцсети Facebook

Мужчина, убивший известного нижегородского предпринимателя Виктора Ворошилова, получил 12 лет колонии. Как сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области, приговором суда 34-летний мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, СУ СК возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Ворошилова в гаражном кооперативе на ул. Голубева в Ленинском районе 17 сентября 2019 года. 

Подозреваемого задержали по "горячим следам" в Чувашской республике спустя два дня.

Подозреваемый сообщил следователям СК, что в день убийства он пригласил Виктора Ворошилова в гаражный кооператив. В ходе переговоров мужчина предложил проект совместного бизнеса.  Предпрниматель ответил отказом в сотрудничестве, не заинтересовавшись его предложениями. Во время встречи между мужчинами возник конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ходе которого мужчина ударил Виктора Ворошилова кирпичом по голове.

Увидев, что предпрниматель не подает признаков жизни, мужчина решил скрыть преступление: оттащив тело к автомобилю, поджег его, после чего скрылся. Виктору Ворошилову было 48 лет.

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